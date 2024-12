Ilrestodelcarlino.it - Ahmad ancora il re dei rimbalzi. Petrovic saluta i tifosi con 2 bombe

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

King 6 Non aveva voglia di palcoscenico perché in difesa è stato saltato come un birillo. Nel finale del match un po’ più presente e buoni i due liberi che hanno cementato il risultato. Ha chiuso con 6 su 9 da sotto e con 1 su 3 dalla distanza. Ha preso 76,5 Spesso in posizione di play, qualche forzatura qua e là per il campo, sicuramente non concentrato in difesa, ma ormai anche l’uomo che ha la posizione sotto i canestri perché ha portato a casa 9. Ha 5 palle perse. Ha dato l’impressione di non non sentire l’odore della battaglia. Parrillo 6,5 Poco in campo lo spallone andino (7 minuti) anche se aveva fato tutt’altro che male con 2messe a segno su altrettanti tentativi. Ma ci ha pensato. la schiena Lombardi 5,5 Poco da raccontare sul lungo biancorosso anche perché non si è messo in luce: ha chiuso con 2 su 4 da sotto.