Volley Upc e Lupi una poltrona per due Il Vp Canniccia sfida la capolista

Serie B. L’avvincente cavalcata dell’Unione Pallavolo Camaiorese nel girone D è arrivata a un punto chiave: tra oggi e domani si disputa l’11ª giornata, che potrebbe ridefinire sensibilmente le gerarchie. San Martino, che ha guidato la corsa nel primo terzo di stagione, riposa. La nuovaMaxitalia ha la possibilità di allungare. E le inseguitrici più prossime, Upc Sdh eSanta Croce, incrociano il proprio cammino. Lo scontro diretto è in programma stasera alle 21 al palazzetto dello sport di Camaiore (arbitrano Santin e Tramontano). Serie B1. Per la seconda settimana di fila, il VpMotor Club si trova ad affrontare la. Un settimana fa, le ragazze di Enrico Stefanini hanno costretto al quinto set Garlasco, che a causa del punto perso al PalaGreco è stato agganciato in classifica da Ostiano.