VINICIO CAPOSSELA nel giorno del suo compleanno online il video di SCIUSTEN FESTE N 1965

, neldel suoildiN., canzone che dà il titolo all’albumdalla mezzanotte di oggi sabato 14 dicembre ildiN., la canzone che dà il titolo all’ultimo album di.Guarda qui il: https://www.youtube.com/watch?v=TDqFqLv8PT4Un regalo per il suo pubblico e per se stesso, che esce infatti neldeldell’artista.Diretto da Stefano P. Testa, già autore del clip del primo singolo estratto dall’album Voodoo Mambo, ilunisce immagini di archivio della Cineteca di Hannover che documentano la Schützenfestcittadina del 1964, altre provenienti dall’Archivio Cinescatti di Lab 80 film – Archivio regionale del film amatoriale e di famiglia della Lombardia, fino ad arrivare ad alcune immagini della data bolognese del 15 novembre 2024 del tour in corso Conciati per le