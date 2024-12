Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2024 ore 18:30

DEL 14 DICEMBRE ORE 18.20 PAOLA CIUFFAUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA CON CODE DALL’APPIA ALLA TUSCOLANAPERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA RAMPA CHE DA VIA DEL PESCACCIO IMMETTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENTO IN PRECEDENZASEMPRE IN INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA TIBURTINA ALLA CASILINAINFINE, SULLA A1 MILANO NAPOLI UN INCIDENTE È LA CAUSA DELLE CODE TRA ORVIETO E ATTIGLIANOCI SPOSTIAMOSULLA STATALE TIBURTINAPERMANGONO LE CODE ALL’ALTEZZA DI SETTECAMMINI IN DIREZIONE TIVOLI A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZASULLA VIA NETTUNENSE NEI PRESSI DI CECCHINA CODE PER TRAFFICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONIINFINE, SULLA STATALE PONTINA SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI APRILIA IN DIREZIONEINFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO,FINO A DOMANI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA NELLE STAZIONI FERROVIARIE DITUSCOLANA E MONTEROTONDO-MENTANA, I TRENI REGIONALI DELLE LINEE-PISA, ORTE-FIUMICINO E-VELLETRI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI, CANCELNI E LIMITAZIONI DI PERCORSOTUTTI I DETTAGLI SONO CONSUILTABLI SUL NOSTRO SITO ALLA PAGINA DEDICATADA PAOLA CIUFFA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral