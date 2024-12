Verissimosabato 14 dicembre su Canale 5 con tanti ospiti imperdibili

Spettacolo.periodicodaily.com - “Verissimo”sabato 14 dicembre, su Canale 5 con tanti ospiti imperdibili

Oggi, sabato 14, torna un nuovo appuntamento con “Verissimo”, il celebre talk show condotto da Silvia Toffanin su5. La puntata, ricca di emozioni e racconti inediti, andrà in onda a partire dalle 16:30. Ecco chi saranno glidi questa settimana.di “Verissimo” oggiEzio Greggio ed Enzo Iacchetti: il duo storico di Striscia la Notizia, che celebra il 31° anno consecutivo alla conduzione del tg satirico, porterà il suo carisma e la sua ironia nel salotto di Silvia Toffanin.Justine Mattera e sua sorella Jessica: per la prima volta insieme in studio, racconteranno i dettagli del loro difficile percorso di vita e il legame che le unisce.Alberto Urso: dalla vittoria ad Amici al successo internazionale, il cantante lirico ripercorrerà la sua carriera e i momenti più impordella sua vita.