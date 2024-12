Lopinionista.it - Uno a uno: Enrico Deregibus incontra Gnut a Officina Pasolini

Leggi su Lopinionista.it

foto di Alessandra FinelliROMA – Venerdì 20 dicembre alle ore 21 torna a(il Laboratorio di Alta formazione artistica e HUB culturale della Regione Lazio diretto da Tosca) ‘Uno a uno’, il format tra musica e parole curato dal giornalista, che ha giàto sul palco del Teatro Eduardo De Filippo di Roma molte figure di spicco del panorama musicale italiano.Stavolta a raccontarsi tra qualche brano live e qualche video sarà, nome d’arte di Claudio Domestico, una delle voci più significative della canzone d’autore contemporanea. L’entrata è gratuita. A questo link è possibile prenotarsi per l’evento: www.eventbrite.it/e/uno-a-uno-con--tickets-1097379695209?aff=oddtdtcreator.L’ingresso del teatro Eduardo De Filippo, che si trova all’interno della struttura di, è in viale Antonino di San Giuliano 782 (angolo via Mario Toscano), a pochi passi da Ponte Milvio.