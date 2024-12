Sport.quotidiano.net - Udinese-Napoli 1-3, Lukaku avvia la rimonta azzurra

Udine, 14 dicembre 2024 - L'si illude con il rigore ribadito nel sacco da Thauvin dopo la parata di Meret e forse ancora di più grazie ai tanti miracoli di Sava, ma nella ripresa cambia tutto. Ilpiuttosto svagato e poco convinto del primo tempo fa spazio a unche rientra in campo con la faccia cattiva, impattando subito con, che interrompe così un digiuno bello lungo: l'operazionela completano l'autogol di Giannetti sull'ennesima iniziativa di Neres, promesso a pieni voti come supplente di Kvaratskhelia, e Anguissa. Gli azzurri riescono così a rialzare la testa dopo le due sconfitte di fila inflitte dalla Lazio in Coppa Italia e in campionato, oltre a tenere il passo dell'Atalanta, comunque ancora capolista a +2. Le formazioni ufficiali Runjaic sceglie un 3-5-2 aperto da Sava, protetto da Kristensen, Bijol e Giannetti, con Ehizibue e Zemura sulle bande e Lovric, Karlstrom ed Ekkelenkamp sulla mediana: davanti tocca a Thauvin e Lucca.