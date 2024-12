Puntomagazine.it - Tufino: bimba di 4 anni cade dalle scale interna ad una casa e muore

Leggi su Puntomagazine.it

. La tragedia sarebbe avvenuta questa notte all’interno di un. In corso le indagini per ricostruire la dinamica.Una vera e prorpia tragedia quella consumatasi nella notte ain provincia di Napoli. Unadi quattroè caduta dalla scaladi una abitazione.All’arrivo dei Carabinieri della Compagnia di Nola sul posto, allertati da una segnalazione di un incidente domestico, già era presente il personale del 118. A quanto sembra la bambina sarebbe morta sul colpo. Sull’accaduto indagano i militari dell’arma per capire la dinamica dell’accaduto.L'articolodi 4ad unaproviene da Punto! - Il web magazine.