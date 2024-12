Terrore in città incendio distrugge auto e interi palazzi evacuati Decine di feriti

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nella notte tra il 13 e il 14 dicembre, un vastoha devastato un'area di sosta perveicoli situata vicino a un complesso residenziale in via Brumatti, a Udine. Il rogo ha coinvolto una decina di vetture, scatenando il panico tra i residenti degli edifici adiacenti. Per domare le fiamme, sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, tra cui i distaccamenti di Cervignano del Friuli, Monfalcone, Gorizia e la sede centrale del comando di Udine.L'ha generato una nube di fumo così densa che ha invaso rapidamente il vano scale di uno degli stabili, rendendo impossibile l'accesso ai piani superiori e intrappolando gli abitanti al suo interno. La paura tra i residenti è stata grande, poiché molti non riuscivano a trovare una via di fuga sicura. nella notte, distrutte 10La situazione si è fatta particolarmente critica per coloro che, impossibilitati a uscirenomamente, sono stati soccorsi dalle squadre di Vigili del Fuoco, che hanno utilizzato duescale per salvare gli inquilini intrappolati nei loro appartamenti.