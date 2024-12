Ritorna a nuova vita l’ex ospedale Militare, quando l’impossibile diventa realtà

Leggi su Ildenaro.it

di Federica CigalaFar vivere gli spazi urbani inutilizzati e abbandonati per dare valore alla nostra città e ai cittadini. E’ lo spirito che anima la riapertura al pubblico delcon la suaveste di “La Santissima Community Hub”.https://www.ildenaro.it/wp-content/uploads/2024/12/Ex--video.mp4Si tratta dell’operazione di rigenerazione urbana temporanea ideata da Urban Value by Ninetynine, che insieme ad Agenzia del Demanio, Comune di Napoli, Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e Paesaggio e Coop4art propone così di trasformare lo storiconel cuore dei Quartieri Spagnoli in un polo culturale vivo e dinamico in attesa che venga destinato a sede di nuovi uffici pubblici. Un luogo chiuso nel 1992 e che ora riprende, dal fascino senza eguali, offrendo arte, musica, cinema, danza, teatro e design.