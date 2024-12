Ilnapolista.it - Quagliarella: «Non è che è arrivato Conte e il Napoli ha già vinto. A volte ci si fascia la testa senza motivo»

Fabioda Castellammare di Stabia, ha giocato per il, con la maglia della Juve e anche con quella dell’Udinese. Conosce bene, alla Juve è stato il suo allenatore. Oggi l’ex attaccante è talent di Sky e con la Gazzetta ha parlato di Udinese-, in programma oggi alle 18.Leggi anche:ha difficoltà a giustificare e spiegare i due k.o. consecutivi con la Lazio (CorSera): «Ildinon sta girando come all’inizio»con appena tre gol nelle ultime 5 gare.«Aci sila. Credo sia un momento, che nell’arco di una stagione capita a tutte. Si va a periodi. La ruota gira e ilsta sempre lì in alto. C’è da stare tranquilli».Due mesi a provare il 3-4-2-1, poi virata sul 4-3-3 dopo gli ultimi colpi di mercato.