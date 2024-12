Liberoquotidiano.it - Partite truccate, la sentenza choc contro l'ex ct: Cina brutale, quanti anni si farà in carcere Li Tie

Leggi su Liberoquotidiano.it

Truccare lein, viene pagato amaramente. Lo può confermare Li Tie, l'ex calciatore di Everton e Sheffield e selezionatore della nazionale condannato a 20diper aver aggiustato i risultati degli incontri. Lo stesso che aveva perfino imposto una sorta di "pizzo" per selezionare i giocatori, oppure pagato lui stesso perché lo scegliessero come allenatore al posto di qualcun altro. Oggi 57enne, è finito ine uscirà da dietro le sbarre quando sarà quasi 80enne. La pronuncia dellache lo ha visto al centro è stata mostrata in diretta dalla televisione pubblica Cctv: ha mandato in onda l'immagine dell'ex calciatore che, in piedi dietro il banco degli imputati, ha ascoltato il verdetto letto dal giudice del tribunale popolare di Xing, città della provincia di Hubei.