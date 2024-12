.com - Palazzo Magia: il sogno natalizio di Vincenzo Dascanio

Un luogo magico dove il Natale prende vita, dove la creatività si fonde con la tradizione e ogni dettaglio racconta una storia unica., il nuovo Christmas Store & Café firmato, inaugura in Via Pietro Verri 5 a Milano un’esperienza immersiva che promette di trasformare completamente il modo di vivere le festività.Un concept store tutto da scoprireSviluppato su 1.000 mq e tre piani,non è semplicemente uno store, ma un viaggio sensoriale nel mondo del Natale. L’imprenditoreha creato uno spazio che supera ogni convenzione, dove l’home decor, la pasticceria e il design floreale si incontrano in un’armonia sorprendente.La natura come ispirazioneProtagonista assoluta è la natura, che diventa fonte di ispirazione per l’intero progetto.