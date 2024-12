Nuoto Mondiali Budapest 2024 | Razzetti bronzo nei 400 misti in un susseguirsi di record del mondo

Leggi su Sportface.it

Arriva un solo metallo per l’Italia nella penultima serata di finali aidiin vasca corta, in corso di svolgimento a. Ancora una medaglia per Alberto, che ènei 400. Il venticinquenne italiano ferma il cronometro in 3’58?83 e sale per la quarta volta sul podio in questa rassegna iridata, terza a livello individuale. Un ottimo delfino lo aveva portato al comando poi il dorso, anello debole, lo ha fatto scivolare al quinto posto. Poi la grande rimonta con la rana dove si è posizionato al terzo posto e con lo stile ha mantenuto la medaglia di.Medaglia d’oro al russo Ilia Borodin in 3’56?83, argento allo statunitense Carsten Foster in 3’57?45. “Il tempo obiettivamente non è eccezionale. In acqua mi sono sentito un po’ pesante – spiega– Davanti erano tutti imprendibili.