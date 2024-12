No non è possibile Sente rumori sul tetto e chiama i vigili del fuoco poi la scoperta choc dentro la canna fumaria

Leggi su Caffeinamagazine.it

Trovano una persona infilata nel camino, ma non era Babbo Natale. “Sorpresa” incredibile per gli abitanti di un tranquillo quartiere, svegliati nel cuore della notte da un forte trambusto e da richieste di aiuto provenienti daldi un’abitazione. Come riporta Today, si è trattato dell’epilogo tragicomico di un tentativo di furto da parte di una coppia di malviventi. Per uno di loro l’avventura è finita malissimo.A dare l’allarme è stato un uomo che, mentre passeggiava con il suo cane, si è insospettito alla vista di due figure sui tetti delle abitazioni. Come si è scoperto poi, non si trattava dei proprietari intenti a sistemare le decorazioni natalizie. Ma di due ladri “acrobati”. Nel giro di pochi minuti è arrivata la polizia e, a quel punto, è iniziato un inseguimento.Leggi anche: La figlia scompare a 30 anni, il papà si toglie la vita.