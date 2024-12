Lapresse.it - Migranti, rapporto choc del Consiglio d’Europa: violenze nei centri per il rimpatrio

Maltrattamenti fisici dei, uso eccessivo della forza da parte di agenti di polizia,e ampia somministrazione di psicofarmaci. E’ quanto emerge da unsuidi permanenza per il(CPR) in Italia pubblicato oggi dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT) del, l’organismo dei diritti umani da non confondere con le istituzioni Ue.Le 42 pagine di relazione si basano sulla visita, condotta nell’aprile 2024, in quattrodi permanenza per il(CPR) a Milano, Gradisca, Potenza e Roma. Il CPT ha criticato l’assenza di monitoraggi indipendenti, la scarsa documentazione delle lesioni riportate dai detenuti e la mancanza di attività significative per le persone trattenute, definite “immagazzinate” nei. La mancanza di alternative all’inattività sarebbe, secondo il Comitato, una delle cause principali delle tensioni.