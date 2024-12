Ilrestodelcarlino.it - Maurizio Fabbri eletto presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Da Castiglione dei Pepoli alla guida. Dalla montagna a Viale Aldo Moro., classe 1977, arriva in abito scuro alla prima seduta del consiglio regionale e, già dai primi sorrisi, tradisce una certa emozione. Poco dopo, sarà Paolo Calvano, capogruppo del Pd, a proporre all’Aula sua elezione a. Il voto arriva all’unanimità, centrodestra compreso. Una scelta, quella di, che circolava anche nelle ultime ore, anche se qualcuno pensava che potesse fare il capogruppo. Alla fine per lui, vicinissimo a Matteo Lepore e già presente nel suo staff, è arrivata la proposta per il ’salto’ alla guida del Consiglio. Una scelta che, di fatto, ’risarcisce’ anche il sindaco dopo il fallimento’operazione Stefano Caliandro in giunta, nella casella dei Trasporti.