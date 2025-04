Poste Italiane assume portalettere in Toscana e a La Spezia come candidarsi

Poste Italiane in Toscana e a La Spezia. L’azienda, che conta complessivamente una rete di 12.800 uffici postali, circa 120mila dipendenti e quasi 600 miliardi di attività finanziarie investite, ha avviato una nuova campagna di reclutamento per portalettere con contratto a tempo determinato. La selezione è aperta in diverse province toscane: Arezzo, Firenze, Livorno, Grosseto, Lucca, Massa-Carrara, Pistoia, Pisa, Prato e Siena, oltre che nella città ligure di La Spezia. I requisiti Per candidarsi è necessario essere in possesso di diploma di scuola media superiore con una votazione minima di 70/100 oppure laurea, anche triennale, con almeno 102/110, e patente di guida in corso di validità, idonea alla conduzione dei mezzi aziendali. Lanazione.it - Poste Italiane assume portalettere in Toscana e a La Spezia, come candidarsi Leggi su Lanazione.it Firenze, 14 aprile 2025 – Nuove opportunità di lavoro conine a La. L’azienda, che conta complessivamente una rete di 12.800 uffici postali, circa 120mila dipendenti e quasi 600 miliardi di attività finanziarie investite, ha avviato una nuova campagna di reclutamento percon contratto a tempo determinato. La selezione è aperta in diverse province toscane: Arezzo, Firenze, Livorno, Grosseto, Lucca, Massa-Carrara, Pistoia, Pisa, Prato e Siena, oltre che nella città ligure di La. I requisiti Perè necessario essere in possesso di diploma di scuola media superiore con una votazione minima di 70/100 oppure laurea, anche triennale, con almeno 102/110, e patente di guida in corso di validità, idonea alla conduzione dei mezzi aziendali.

