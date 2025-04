Nuova protesta alla logistica Number One di Codogno bloccato l’accesso dei tir alla ditta

Codogno (Lodi), 14 aprile 2025 - Nuova protesta questa mattina di alcuni lavoratori della cooperativa interna alla logistica Number One che si affaccia su via Pertini all'interno del polo produttivo Mirandolina: una decina di addetti aderenti al sindacato Si Cobas hanno infatti bloccato, come già avvenuto venerdì, l'accesso dei tir alla ditta: una decina di mezzi infatti sono attualmente incolonnati all'esterno, circostanza che ha avuto come conseguenza la chiusura di una corsia per evitare il caos. Il sindacato contesta alla cooperativa le lettere di sospensione cautelare a tempo indeterminato spedite nei giorni scorsi ad un gruppo di lavoratori il cui contenuto, a detta loro, era ancora sostanzialmente ignoto. La tensione all'interno della logistica tra i lavoratori aderenti al Si Cobas e la controparte prosegue ormai da tempo. Ilgiorno.it - Nuova protesta alla logistica Number One di Codogno: bloccato l’accesso dei tir alla ditta Leggi su Ilgiorno.it (Lodi), 14 aprile 2025 -questa mattina di alcuni lavoratori della cooperativa internaOne che si affaccia su via Pertini all'interno del polo produttivo Mirandolina: una decina di addetti aderenti al sindacato Si Cobas hanno infatti, come già avvenuto venerdì, l'accesso dei tir: una decina di mezzi infatti sono attualmente incolonnati all'esterno, circostanza che ha avuto come conseguenza la chiusura di una corsia per evitare il caos. Il sindacato contestacooperativa le lettere di sospensione cautelare a tempo indeterminato spedite nei giorni scorsi ad un gruppo di lavoratori il cui contenuto, a detta loro, era ancora sostanzialmente ignoto. La tensione all'interno dellatra i lavoratori aderenti al Si Cobas e la controparte prosegue ormai da tempo.

