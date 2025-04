Infarto in tribunale carabiniere pordenonese salva la vita a un 60enne

carabiniere pordenonese ha salvato la vita a un uomo colpito da Infarto mentre si trovata in Puglia, nel tribunale di Trani.Il vicebrigadiere Patrick Zaia, in servizio da poco al comando provinciale dei carabinieri della provincia Barletta-Andria-Trani, è riuscito a salvare un 60enne colto. Pordenonetoday.it - Infarto in tribunale, carabiniere pordenonese salva la vita a un 60enne Leggi su Pordenonetoday.it Unhato laa un uomo colpito damentre si trovata in Puglia, neldi Trani.Il vicebrigadiere Patrick Zaia, in servizio da poco al comando provinciale dei carabinieri della provincia Barletta-Andria-Trani, è riuscito are uncolto.

