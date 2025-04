Ilfattoquotidiano.it - Florenzi “ludopatico vero”, Fagioli “una mina vagante”: così i calciatori venivano schedati in base ai loro vizi

Di Nicolòsi dice che è “una“, lui “può perdere tutto”. Di Alessandro, che avrebbe scommesso anche su partite di calcio di club esteri come il Siviglia, che è “un“. Mentre Nicolò Zaniolo è uno “indietro con i soldi”.i varicoinvolti nell’inchiesta sulle scommesse illegalinelle chat inai. Sono scambi di messaggi contenuti nelle varie informative dell’indagine, in particolare quella dello Sco della Polizia: a parlare c’è anche Pietro Marinoni, ex arbitro che per i pm milanesi avrebbe sfruttato le sue conoscenze per procurare clienti al “sistema Elysium“, dal nome della gioielleria milanese che sarebbe stata usata per ‘coprire’ i debiti accumulati.SCHEDA – Cosa rischiano iindagatiFOCUS – La lista dei bonifici alla gioielleriaI dominus del sistema conoscevano bene idi una serie di giocatori, anche della Nazionale under 21.