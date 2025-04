.com - Alla ricerca dell’equilibrio, l’approfondimento di Danyla De Vincentiis

Leggi su .com

Non esiste il manuale del genitore perfetto, e a volte, è molto difficile lasciar andare, lasciare i propri figli crescere ed imparare dai loro stessi errori.della dottoressaDe, psicologa e parent coach, questa settimana parte dall’analisi del film d’animazione Disney “di Nemo” che affronta il delicato rapporto genitori-figli e afferma: “Volevo soffermarmi con voi, sulla protezione che i genitori, quindi il padre e la madre, danno ai loro figli. Queste immagini sono chiarissime: cosi come la frase che dice il papà Merlin – al piccolo Nemo – ‘Non puoi farcela da solo’; questa è una frase che per chi se la sente dire, quindi per un figlio, non è assolutamente positiva; spesso e volentieri, i genitori si pongono in questa modalità di protezione e di conseguenza non riescono neanche più a vedere realmente i loro figli e le loro capacità”.