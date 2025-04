Lapresse.it - Strage Sumy, Salvini: “Terribile, colpire civili non avvicina la pace”

Leggi su Lapresse.it

Ladi, in Ucraina, è “. SiPasqua e speriamo sia die resurrezione anche sul fronte ucraino. Speriamo che Trump riesca nel cessate il fuoco che si è proposto”. E’ il commento del vicepremier e leader della Lega, Matteo, a margine di un appuntamento al Pirellone sul tema del nucleare. “Ai tavoli di trattative – prosegue– ci sono russi ucraini e americani, sicuramentee spargere altro sangue nonalla”.: “Spero siano le settimane della”“Andare io alle trattative? Chi sono io per andare? Lascio americani, russi ucraini risolverà tra loro. Spero siano le settimane dellae spero che in Europa nessuno ostacoli un processo dicomplicato, ma doveroso e necessario altrimenti sarà altra morte a oltranza e nessuno vincerà la guerra sul campo.