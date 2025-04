Romadailynews.it - Oroscopo di lunedì 14 aprile 2025

? Ariete (21 mar – 19 apr)Oggi sei una scarica d’energia: usala per concludere qualcosa che hai lasciato a metà. Ma attento a non travolgere gli altri come un bulldozer emotivo.? Toro (20 apr – 20 mag)La stabilità è la tua comfort zone, ma oggi qualcosa ti scombina i piani. Respira: il cambiamento può portare belle sorprese (e magari un dolcetto extra).? Gemelli (21 mag – 20 giu)Chiacchiere a non finire! Ma cerca di distinguere tra confidenze e gossip. Una notizia inaspettata ti accende una lampadina interessante.? Cancro (21 giu – 22 lug)Hai voglia di coccole e casa. Oggi il cuore comanda più della testa. Segui il tuo istinto, ma non dimenticare di mettere anche un po’ di pepe nella giornata.? Leone (23 lug – 22 ago)Oggi sei sotto i riflettori, ma qualcuno potrebbe sfidare la tua leadership.