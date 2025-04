Lanazione.it - Una magia di Toia allo scadere regala la vittoria della BC Servizi a Pavia

Arezzo, 14 aprile 2025 – Unadi straordinaria importanza quella che la BCArezzo ha strappato al PalaRavizza dinell'ultima trasfertaseconda fase di campionato, gli amaranto infatti mantengono 4 punti di vantaggio sul nono posto occupato dal Costone Siena quando le giornate al termine sono scese a due. Partono subito forte i padroni di casa che mettono in campo una energia che la BCprova ad arginare ma con difficoltà, nella parte finale del primo quarto arriva lo strappo diche con i canestri di Apuzzo, Hidalgo e Smith si porta sul 25-17 al 10'. La Riso Scotti non abbassa il ritmo di gara ed approfitta delle incertezze difensiveSBA piazzando un 9-0 che vale il +17 per la squadra di coach Cristelli (34-17), il massimo vantaggio dei lombardi arriva poco prima dell'intervcon il tabellone che indica un eloquente 51-24 dopo la tripla dall'angolo di Temporali appena entrato.