Schianto al incrocio un uomo e una donna in ospedale

Padovaoggi.it - Schianto all'incrocio: un uomo e una donna in ospedale Leggi su Padovaoggi.it Spettacolare incidente stradale questa mattina 14 aprile a Noventa Padovana. Il bilancio è di due feriti e il traffico bloccato, ma poteva andare sicuramente peggio. Alle 7.50 una Dacia guidata da un 61enne G.G. di Campolongo Maggiore (Venezia) transitando lungo la centralissima via Roma in.

Ne parlano su altre fonti Schianto all'incrocio: un uomo e una donna in ospedale. Tragedia in A14: auto sbanda e finisce fuori strada, muoiono un uomo e una donna. Gravissimo incidente mortale sulla Statale, deceduta una donna: Adriatica chiusa. Pabillonis, violento scontro ad un incrocio: gravissimi un uomo e una donna. Chieve - Grave incidente all'incrocio. Incidente tra auto in Sardegna: morta una donna milanese, grave il marito. Altri due feriti.

Lo riporta msn.com: Schianto all’incrocio, si ribalta con l’auto e finisce in ospedale - Spettacolare carambola all’incrocio fra via Massimo D’Azeglio e via Salvo D’Acquisto nella zona del centro commerciale L’Orologio di Grottammare.

Riporta msn.com: Tragedia nel Brindisino, schianto tra due auto: muore una donna straniera. Altri tre feriti gravi - Tragedia sulla sp51, all’altezza di Francavilla-Carosino e dell’incrocio per Oria ... L'articolo Tragedia nel Brindisino, schianto tra due auto: muore una donna straniera.

Scrive padovaoggi.it: Schianto frontale: due feriti trasportati in ospedale - L'incidente oggi 4 aprile a Gazzo in via Garibaldi all'altezza di una curva. In ospedale una donna di Quinto Vicentino e un uomo originario della provincia di Pavia. Entrambi viaggiavano su Citroen C3 ...