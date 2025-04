Paura per 28enne scomparsa da casa Carabinieri dopo ore la ritrovano

Paura, la notte scorsa, a Sant'Antonio Abate (Napoli), per la scomparsa di una 28enne di Angri (Salerno). La donna si era allontanata da casa per motivi ancora da chiarire. La sua auto è stata rinvenuta a Castellammare di Stabia, mentre la donna è stata successivamente trovata a diversi chilometri di distanza, a Vico Equense, infreddolita, dai Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia. Indagini sono in corso.

