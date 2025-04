Esce di casa e sparisce ricerche in corso per un 48enne di Isola del Gran Sasso

Leggi su Citypescara.com

DEL– Da oltre 24 ore non si hanno più notizie di Martino Caldarelli, 48 anni, residente nella frazione di San Pietro adel. L’uomo, che vive con la madre, è uscito divenerdì pomeriggio, poco dopo le 14, a bordo di una Fiat Panda rossa, comunicando l’intenzione di recarsi in palestra a Val Vomano. Da allora si sono perse le sue tracce.I familiari, preoccupati per il mancato rientro e per l’impossibilità di contattarlo – il suo telefono risulta spento – si sono rivolti ai carabinieri nella mattinata di sabato, formalizzando una denuncia di scomparsa. Subito sono scattate lein tutto il territorio della provincia di Teramo, con la diffusione della fotografia di Caldarelli a tutte le stazioni dell’Arma.Parallelamente si è mobilitata anche la comunità locale: da ieri sera numerosi appelli sono comparsi sui social, in particolare sui gruppi didele Montorio al Vomano, con l’invito a segnalare qualsiasi avvistamento utile alle indagini.