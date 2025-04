Lanazione.it - Odio e insulti sul web, basta usare anche le parole come armi

usate in rete. Durepugni, taglientilame affilate. Non lasciano lividi sulla pelle, ma feriscono in egual misura e a volte seminano danni irreparabili. La cultura dell’avanza, si fa largo su internet e si prende gioco delle nostre tragedie. Del dolore. Offende, aggredisce, aggiunge sale sulle ferite aperte. Un orrore sull’orrore. E nella maggior parte dei casi si scaglia contro le donne. Quei ’leoni da tastiera’ hanno minacciato e insultato pesantemente la governatrice Stefania Proietti, dopo la manovra fiscale. E non si sono fermati nedavanti all’ennesimo femminicidio, insultando Ilaria Sula, la studentessa di Terni uccisa e gettata in un dirupo. Non possiamo più accettare tutto questo. Il commentoe lameviolenza sulle donne. omicidio di Ilaria ha sconvolto tutti.