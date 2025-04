Trump annuncia i dazi sui semiconduttori in settimana Nyt La Cina blocca l’export di varie terre rare

semiconduttori simili alle misure per acciaio, alluminio e automobili. Intanto il governo cinese, ha riferito il New York Times, sta elaborando un nuovo sistema che potrebbe impedire definitivamente alle forniture di raggiungere alcune aziende, tra cui gli appaltatori militari americaniL'articolo Trump annuncia i dazi sui semiconduttori in settimana. Nyt: "La Cina blocca l'export di varie terre rare" proviene da Il Fatto Quotidiano.

