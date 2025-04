Auto si schianta contro un tir nel Potentino: morti due giovani di 35 e 24 anni.

Leggi su Fanpage.it

Un giovane di 35e una ragazza di 24 sonoin un grave incidente stradale avvenuto nelle prime ore della mattinata di oggi a Genzano di Lucania (Potenza). La lorosi è scontrata con un tir: l'autista del mezzo pesante, rimasto ferito, è stato trasportato in ospedale ma non è in pericolo di vita.