Ilfattoquotidiano.it - Quantum Day, la giornata internazionale dedicata alla fisica quantistica e alle tecnologie del futuro

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Da Pisa fino a Catania, passando per Camerino e Bari, e poi Svezia e Germania. Tutti legati dai quanti. Oggi 14 aprile si celebra infatti ilDay, ladel. L’appuntamento si rafforza con il 2025 l’Annodella Scienza e della Tecnologiapromosso dNazioni Unite.Il via sarà a Pisa, nella sede principale della Scuola Normale Superiore, con una conferenza divulgativa con Fabio Beltram, coordinatore di Nqsti, il NationalScience and Technology Institute nato in Italia dsinergia tra 20 realtà scientifiche del settore, università, istituti di ricerca e aziende. Un incontro trasmesso in streaming sul canale YouTube Nqsti che prevede anche un collegamento con il Centro Nqsti per lequantistiche a semiconduttore del Laboratorio Nest da dove verranno mostrati alcunebasate sui laser a cascata quantica ebit.