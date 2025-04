Avengers Doomsday un leak di Robert Downey Jr nel panni di Dottor Destino

Avengers: Doomsday, un leak di Robert Downey Jr. nel panni di Dottor Destino?L’apertura del set di Avengers: Doomsday ha messo in moto una macchina oscura sul web: quella del leak, delle foto rubate e dei fake, fabbricati appositamente per il popolo del web affamato di novità e first look. Ebbene, oggi vi proponiamo quello che sembra il primo sguardo all’aspetto che dovrebbe avere Robert Downey Jr. nel film, in completo da Dottor Destino, con armatura, mantello verde e tutto il resto.Ecco l’immagine che circola in rete. Vi invitiamo a metterne in dubbio la veridicità, dal momento che potrebbe trattarsi, come anticipato prima, di un fake. In caso dovesse essere reale, cosa ve ne pare di questa immagine? Quella specie di propulsore al centro del petto potrebbe darci qualche indicazioni che il personaggio sarà legato a Iron Man? View this post on InstagramA post shared by The Legacy of Nerd (@thelegacyofnerd)Il video annuncio dell’inizio della produzioneTutto quello che sappiamo su Avengers: DoomsdayAvengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, mentre Avengers: Secret Wars è previsto per il 7 maggio 2027. Leggi su Cinefilos.it , undiJr. neldi?L’apertura del set diha messo in moto una macchina oscura sul web: quella del, delle foto rubate e dei fake, fabbricati appositamente per il popolo del web affamato di novità e first look. Ebbene, oggi vi proponiamo quello che sembra il primo sguardo all’aspetto che dovrebbe avereJr. nel film, in completo da, con armatura, mantello verde e tutto il resto.Ecco l’immagine che circola in rete. Vi invitiamo a metterne in dubbio la veridicità, dal momento che potrebbe trattarsi, come anticipato prima, di un fake. In caso dovesse essere reale, cosa ve ne pare di questa immagine? Quella specie di propulsore al centro del petto potrebbe darci qualche indicazioni che il personaggio sarà legato a Iron Man? View this post on InstagramA post shared by The Legacy of Nerd (@thelegacyofnerd)Il video annuncio dell’inizio della produzioneTutto quello che sappiamo suarriverà nelle sale il 1° maggio 2026, mentre: Secret Wars è previsto per il 7 maggio 2027.

