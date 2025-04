Xi Cina si unira’ a Paesi vicini per modernizzazione dell’Asia

Cina approfondira' la cooperazione amichevole con i Paesi vicini e portera' avanti congiuntamente la modernizzazione dell'Asia. Xi ha formulato queste osservazioni in un articolo firmato intitolato "Costruire sui risultati ottenuti in passato e compiere nuovi progressi nel perseguimento di obiettivi comuni". L'articolo e' stato pubblicato oggi dal giornale vietnamita Nhan Dan in vista della sua visita di Stato nel Paese del Sudest asiatico. Osservando che l'Asia rappresenta un nuovo livello nella cooperazione e nello sviluppo globali, Xi ha affermato che in un nuovo punto di partenza verso la rivitalizzazione dell'intera regione, l'Asia si trova ad affrontare sia opportunita' che sfide senza precedenti. "La Cina garantira' la continuita' e la stabilita' della sua diplomazia del viCinato.

