Netanyahu vogliamo rilascio 10 ostaggi

rilascio di 10 ostaggi. Lo ha detto il premier israeliano ai genitori di un ostaggio. I colloqui si erano fermati quando Israele ha chiesto il rilascio di 11 ostaggi in cambio del cessate il fuoco. Cinque gli ostaggi che, finora, Hamas si è detto disponibile a liberare. Oggi però la tv saudita Al Arabiya, citando fonti anonime, dice che il loro numero potrebbe salire, con una nuova proposta di tregua. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 11.18 Il governo israeliano sta lavorando a un accordo che prevede ildi 10. Lo ha detto il premier israeliano ai genitori di uno. I colloqui si erano fermati quando Israele ha chiesto ildi 11in cambio del cessate il fuoco. Cinque gliche, finora, Hamas si è detto disponibile a liberare. Oggi però la tv saudita Al Arabiya, citando fonti anonime, dice che il loro numero potrebbe salire, con una nuova proposta di tregua.

