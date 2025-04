Tumore della prostata Bayer e padel insieme per la prevenzione

padel in nome della prevenzione del Tumore della prostata. Sabato 12 aprile 64 giocatori, professionisti e amatori, si sono sfidati a Milano su invito di Bayer Italia durante l’evento “padel per la prevenzione del Tumore della prostata”. Prima dell’inizio delle partite si è tenuta una sessione educazionale che ha visto la partecipazione di medici e specialisti volta a sensibilizzare e informare sulla necessità di prevenire il cancro della prostata, perchè, come sottolineato più volte durante l’evento, è importante giocare d’anticipo sulla malattia. L’iniziativa ha unito informazione e sport e ha visto collaborare Bayer Italia, l’Ospedale San Raffaele di Milano e l’Associazione dei pazienti italiani malati di Tumore della prostata, Europa Uomo Italia.Secondo i dati del Global Cancer Observatory dell’OMS il Tumore della prostata colpisce ogni anno 1,5 milioni di uomini al mondo. Unlimitednews.it - Tumore della prostata, Bayer e padel insieme per la prevenzione Leggi su Unlimitednews.it MILANO (ITALPRESS) – Un torneo diin nomedel. Sabato 12 aprile 64 giocatori, professionisti e amatori, si sono sfidati a Milano su invito diItalia durante l’evento “per ladel”. Prima dell’inizio delle partite si è tenuta una sessione educazionale che ha visto la partecipazione di medici e specialisti volta a sensibilizzare e informare sulla necessità di prevenire il cancro, perchè, come sottolineato più volte durante l’evento, è importante giocare d’anticipo sulla malattia. L’iniziativa ha unito informazione e sport e ha visto collaborareItalia, l’Ospedale San Raffaele di Milano e l’Associazione dei pazienti italiani malati di, Europa Uomo Italia.Secondo i dati del Global Cancer Observatory dell’OMS ilcolpisce ogni anno 1,5 milioni di uomini al mondo.

