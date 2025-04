Iodonna.it - Nei look del festival californiano trionfano maxi gonne in pizzo, stivali in pelle e top in crochet. Per una rivisitazione contemporanea dello stile boho

di. Archiviata la frenetica stagione degli awards, così come il Fashion Month in giro per il mondo, ora è un altro tipo di appuntamento ad accendere i riflettori sui trend di oggi e di domani. Il Coachella 2025, infatti, inaugura un’estate all’insegna di eventi musicali, concerti e happening attesissimi. In cui anche la moda è pronta a dire la sua.texani: cinque modi ricercati per abbinarli X Nel fine settimana, non a caso, è andato in scena il primo weekend del Coachella Valley Music and Arts, come di consueto nella cornice del deserto di Indio, in California.