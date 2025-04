Lite tra donne alla processione della Madonna dell’Arco spari e feriti

NAPOLI – Attimi di terrore durante la tradizionale processione della Madonna dell'Arco nel centro di Napoli: due uomini sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco esplosi nel corso di una Lite scoppiata tra alcune donne. È accaduto nella giornata di ieri in via G. Tappia, nei pressi del quartiere Vicaria. Secondo una prima ricostruzione, mentre la Lite tra donne degenerava, un uomo a bordo di un'auto si è avvicinato alla scena, è sceso dal veicolo e ha esploso alcuni colpi, colpendo due uomini presenti. I feriti, di 23 e 31 anni, sono stati trasportati rispettivamente all'Ospedale del Mare di Ponticelli e al Vecchio Pellegrini, ma non sono in pericolo di vita. La vicenda è ora oggetto di indagine da parte degli agenti del commissariato Vicaria, che stanno cercando di risalire all'identità del responsabile e ricostruire con esattezza la dinamica dell'aggressione armata, verificando anche il movente e i legami tra i protagonisti della Lite e la sparatoria.

