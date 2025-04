Ilfattoquotidiano.it - “L’azienda mi ha chiesto di assumere un altro incarico e io ho accettato, credo nella Rai e nel servizio pubblico”: Monica Giandotti lascia Linea Notte, ecco cosa farà

Dopo quasi due anninon sarà più alla conduzione di ““, lo spazio di approfondimento del Tg3: “mi hadiune io hocon grande passione ed entusiasmo.Rai e nel. Da lunedì non sarò più qui, ma qui vicino e se vorrete ci vedremo dalle nove su Rai 2, a Tg2 Post“, ha detto nell’ultima puntata. Un saluto commosso prima di approdare nell’access prime time di Rai2, dopo l’uscita di scena di Manuela Moreno, ora impegnata con Peter Gomez alla conduzione di “Un alieno in patria” su Rai3.“Devo dei ringraziamenti alper questa opportunità al Tg3, che è la mia casa, la mia famiglia. Naturalmente grazie alla redazione e direzione del Tg2 per avermi dato fiducia. Devo ringraziare il gruppo di lavoro diche è diventata una seconda famiglia, abbiamo lavorato straordinariamente insieme per due anni.