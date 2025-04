Contromano in città Via Vicentini resta una trappola pericolosa

Vicentini continua a essere teatro di episodi di guida Contromano, coinvolgendo automobili, motociclette e furgoni, spesso a velocità elevate. Questi comportamenti mettono a rischio la sicurezza di pedoni e automobilisti.? Le testimonianze raccolte evidenziano una situazione critica. Un recente incidente ha coinvolto una motocicletta guidata da un turista del nord Italia che, imboccando la strada nel senso vietato, ha urtato un'auto in transito. Fortunatamente, non ci sono state gravi conseguenze, ma l'episodio sottolinea la pericolosità della zona.? I residenti e i commercianti locali segnalano da tempo la scarsa visibilità della segnaletica e l'assenza di controlli efficaci. In particolare, l'intersezione con Viale della Croce Rossa è considerata un punto critico, dove molti conducenti imboccano la strada nel senso vietato, spesso a causa di indicazioni poco chiare . Abruzzo24ore.tv - Contromano in città: Via Vicentini resta una trappola pericolosa Leggi su Abruzzo24ore.tv L'Aquila - A L’Aquila, Viacontinua a essere teatro di episodi di guida, coinvolgendo automobili, motociclette e furgoni, spesso a velocità elevate. Questi comportamenti mettono a rischio la sicurezza di pedoni e automobilisti.? Le testimonianze raccolte evidenziano una situazione critica. Un recente incidente ha coinvolto una motocicletta guidata da un turista del nord Italia che, imboccando la strada nel senso vietato, ha urtato un'auto in transito. Fortunatamente, non ci sono state gravi conseguenze, ma l'episodio sottolinea la pericolosità della zona.? I residenti e i commercianti locali segnalano da tempo la scarsa visibilità della segnaletica e l'assenza di controlli efficaci. In particolare, l'intersezione con Viale della Croce Rossa è considerata un punto critico, dove molti conducenti imboccano la strada nel senso vietato, spesso a causa di indicazioni poco chiare .

Ne parlano su altre fonti L'AQUILA: MEZZI CONTROMANO OGNI GIORNO IN VIA VICENTINI, “SI INTERVENGA PRIMA CHE ACCADA TRAGEDIA". Via Vicentini, contromano quotidiani a L’Aquila: l’allarme dei cittadini. L'AQUILA: VIA VICENTINI CONTROMANO, ENNESIMA SEGNALAZIONE. E SU VIALE DELLA CROCE ROSSA SI CORRE | Notizie di cronaca. Contromano in città: Via Vicentini resta una trappola pericolosa.

Come scrive abruzzo24ore.tv: Contromano in città: Via Vicentini resta una trappola pericolosa - Cronaca L'Aquila - 14/04/2025 11:12 - A L’Aquila, Via Vicentini continua a essere teatro di episodi di guida contromano, coinvolgendo automobili, motociclette e furgoni, spesso ...

Lo riporta abruzzoweb.it: L’AQUILA: MEZZI CONTROMANO OGNI GIORNO IN VIA VICENTINI, “SI INTERVENGA PRIMA CHE ACCADA TRAGEDIA” - L’AQUILA – Mezzi contromano, ogni giorno, in Via Vicentini. Non si tratta di episodi isolati, ma di un fenomeno che si ripete con regolarità preoccupante: l’ultima segnalazione disponibile è stata pub ...