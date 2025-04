Cortona un nuovo sito web per la promozione della Val di Pierle

nuovo sito web dedicato alla promozione della Val di Pierle, sabato 12 aprile nella sala polivalente di Mercatale è stato illustrato il portale www.valdiPierle.org, realizzato dal comitato Insieme per la Valle e patrocinato dalle Amministrazioni comunali di Cortona e Lisciano Niccone. «Il sito in italiano, inglese e tedesco - spiega la presidente del Comitato, Cristina Caprini - completa la guida cartacea sulle bellezze della valle che abbiamo pubblicato due anni fa ed è frutto di un intenso lavoro di ricerca e documentazione. Il portale, autoprodotto ed autogestito, raccoglie e presenta in modo organico le ricchezze storiche, culturali e paesaggistiche della Val di Pierle, oltre a fornire informazioni dettagliate sulle strutture ricettive e le attività turistiche e ricreative disponibili nel territorio». Lanazione.it - Cortona, un nuovo sito web per la promozione della Val di Pierle Leggi su Lanazione.it Arezzo, 14 aprile 2025 – Presentato ilweb dedicato allaVal di, sabato 12 aprile nella sala polivalente di Mercatale è stato illustrato il portale www.valdi.org, realizzato dal comitato Insieme per la Valle e patrocinato dalle Amministrazioni comunali die Lisciano Niccone. «Ilin italiano, inglese e tedesco - spiega la presidente del Comitato, Cristina Caprini - completa la guida cartacea sulle bellezzevalle che abbiamo pubblicato due anni fa ed è frutto di un intenso lavoro di ricerca e documentazione. Il portale, autoprodotto ed autogestito, raccoglie e presenta in modo organico le ricchezze storiche, culturali e paesaggisticheVal di, oltre a fornire informazioni dettagliate sulle strutture ricettive e le attività turistiche e ricreative disponibili nel territorio».

