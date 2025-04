Trans Sara Millerey uccisa in Colombia le foto dal look total black coi guanti di pelle al selfie con Babbo Natale GALLERY

foto della Trans Sara Millerey uccisa in Colombia. Alla 32enne sono state rotte le ossa, precisamente gambe e braccia, e poi è stata gettata nel fiume. Sono diversi i suoi selfie che ci Ilgiornaleditalia.it - Trans Sara Millerey uccisa in Colombia, le foto: dal look "total black" coi guanti di pelle al selfie con Babbo Natale - GALLERY Leggi su Ilgiornaleditalia.it Alla 32enne sono state rotte le ossa, precisamente gambe e braccia, e poi è stata gettata nel fiume Ecco ledellain. Alla 32enne sono state rotte le ossa, precisamente gambe e braccia, e poi è stata gettata nel fiume. Sono diversi i suoiche ci

Ne parlano su altre fonti Colombia in piazza per chiedere giustizia per Sara Millerey, la trans brutalmente uccisa in diretta social. Le spezzano le gambe e la buttano nel fiume. I passanti filmano ma non la aiutano: donna trans muore in ospedale. Sara Millerey, trans morta a 32 anni: le rompono braccia e gambe, poi la gettano nel fiume. Le rompono gambe e braccia... E la gettano nel fiume. Notizie in pillole dall'Italia e dal mondo - 11 aprile 2025. La famiglia di Ilaria Sula dopo i funerali, 'grazie a tutti'.

Si apprende da msn.com: Sara Millerey, trans morta a 32 anni: le rompono braccia e gambe, poi la gettano nel fiume - Sara Millerey è stata aggredita brutalmente. Le hanno spezzato le gambe e le braccia, poi è stata gettata in un burrone. Lì ...

Si apprende da today.it: Le spezzano le gambe e la buttano nel fiume. I passanti filmano ma non la aiutano: donna trans muore in ospedale - L'aggressione risale al 7 aprile: Sara Millerey, 32 anni, è stata picchiata nel comune di Bello e poi gettata in un burrone ...

Si apprende da tgcom24.mediaset.it: Utilizzo dati e privacy - La Colombia scende in piazza per chiedere giustizia per Sara Millerey, la trans 32enne brutalmente uccisa in diretta social.