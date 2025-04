Dna evolution il futuro della cucina e dell’hôtellerie italiane a Lecce per l’ottava edizione di Foodexp

Lecce - Dedicata al tema "DNA evolution. Laboratori sperimentali Tecniche e contaminazioni internazionali", martedì 15 e mercoledì 16 aprile (dalle 10 alle 18 ingresso gratuito info, programma e prenotazioni www.Foodexp.it) al Chiostro dei Domenicani di Lecce va in scena l'ottava edizione. Lecceprima.it - “Dna evolution”: il futuro della cucina e dell’hôtellerie italiane a Lecce per l’ottava edizione di Foodexp Leggi su Lecceprima.it - Dedicata al tema "DNA. Laboratori sperimentali Tecniche e contaminazioni internazionali", martedì 15 e mercoledì 16 aprile (dalle 10 alle 18 ingresso gratuito info, programma e prenotazioni www..it) al Chiostro dei Domenicani diva in scena l'ottava

