Due missili tra i salici hanno ferito la giornata più sacra dell'Ucraina

La Domenica delle Palme in Ucraina viene chiamata Domenica del Salice. L’albero delle palme non cresce nei territori dell’Europa orientale, per questo è stato sostituito dal salice, che in primavera si risveglia proprio nel periodo della Pasqua. I suoi rami si coprono di gattici, fiori grigi e vellutati che ricordano la pelle di un gatto, i rami benedetti durante la messa della Domenica del Salice venivano riportati a casa e sistemati accanto alle icone per proteggere l’abitazione dal male.Sono dieci anni che le case ucraine non sono più protette dal male. Nessun salice benedetto, nessuna candela né l’acqua santa può salvare gli ucraini dalle bombe russe che piovono dal cielo ogni giorno da ormai tre anni. Con i rami di salice in mano, gli abitanti della città ucraina di Sumy si stavano recando in chiesa il 13 aprile 2025, Domenica del Salice.