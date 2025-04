Jankulovski comprende Inter che calendario Meriterebbe complimenti

Jankulovski ha indicato il suo punto di vista sulla lotta scudetto, sottolineando una difficoltà con cui l’Inter dovrà fare i conti.SITUAZIONE COMPLICATA – L’Inter si presenta alle ultime 6 giornate di Serie A con la consapevolezza di dover andare incontro a un tour de force che, invece, la sua rivale del Napoli non dovrà sopportare. In questo senso, i nerazzurri sono chiamati al ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco e al secondo confronto con il Milan delle semifinali di Coppa Italia. Sfide a cui se ne potrebbero aggiungere delle altre, come nell’auspicio di società e tifosi. I partenopei, al contrario, hanno dinanzi a sé soltanto gli incontri di Serie A, nei quali saranno tra l’altro impegnati prettamente contro squadre della parte destra della classifica. Inter-news.it - Jankulovski comprende: «Inter, che calendario. Meriterebbe complimenti!» Leggi su Inter-news.it Marekha indicato il suo punto di vista sulla lotta scudetto, sottolineando una difficoltà con cui l’dovrà fare i conti.SITUAZIONE COMPLICATA – L’si presenta alle ultime 6 giornate di Serie A con la consapevolezza di dover andare incontro a un tour de force che, invece, la sua rivale del Napoli non dovrà sopportare. In questo senso, i nerazzurri sono chiamati al ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco e al secondo confronto con il Milan delle semifinali di Coppa Italia. Sfide a cui se ne potrebbero aggiungere delle altre, come nell’auspicio di società e tifosi. I partenopei, al contrario, hanno dinanzi a sé soltanto gli incontri di Serie A, nei quali saranno tra l’altro impegnati prettamente contro squadre della parte destra della classifica.

