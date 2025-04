Jorge Martin le condizioni del pilota dopo l’incidente in Qatar

Jorge Martin. Il pilota della Aprilia, al debutto stagionale questo weekend in Qatar dopo il doppio infortunio nel pre-season che gli ha impedito di disputare i primi tre Gran Premi, è costretto di nuovo a fermarsi dopo esser scivolato ieri poco dopo metà gara ed esser stato colpito in maniera involontaria dalla moto VR46 di Fabio Di Giannantonio.Gli esami: “Jorge Martin ha un pneumotorace”Gli esami a cui si è sottoposto il campione del mondo in carica della MotoGp all’Hamad General Hospital di Doha hanno “evidenziato un aumento del pneumotorace” che “renderà necessario il posizionamento di un drenaggio in aspirazione”. Martin “dovrà rimanere sotto osservazione per qualche giorno in ospedale fino alla risoluzione del pneumotorace”, si legge in una nota, che rivela inoltre “la presenza di sei fratture degli archi costali posteriori di destra, dalla uno alla sei”. Lapresse.it - Jorge Martin, le condizioni del pilota dopo l’incidente in Qatar Leggi su Lapresse.it Prosegue il calvario di. Ildella Aprilia, al debutto stagionale questo weekend inil doppio infortunio nel pre-season che gli ha impedito di disputare i primi tre Gran Premi, è costretto di nuovo a fermarsiesser scivolato ieri pocometà gara ed esser stato colpito in maniera involontaria dalla moto VR46 di Fabio Di Giannantonio.Gli esami: “ha un pneumotorace”Gli esami a cui si è sottoposto il campione del mondo in carica della MotoGp all’Hamad General Hospital di Doha hanno “evidenziato un aumento del pneumotorace” che “renderà necessario il posizionamento di un drenaggio in aspirazione”.“dovrà rimanere sotto osservazione per qualche giorno in ospedale fino alla risoluzione del pneumotorace”, si legge in una nota, che rivela inoltre “la presenza di sei fratture degli archi costali posteriori di destra, dalla uno alla sei”.

