Conceicao Juve parti ora più distanti a fine stagione può consumarsi l’addio Tutti gli aggiornamenti

JuventusNews24Conceicao Juve, parti ora più distanti: al termine della stagione può consumarsi l’addio? Tutti gli aggiornamenti sull’esterno di proprietà del PortoL’edizione odierna di Tuttosport ha dedicato spazio anche a Francisco Conceicao, il cui futuro è tornato ad essere fortemente in discussione dopo l’avvento di Tudor sulla panchina della Juventus.Ora si va verso questo scenario: al termine della stagione il portoghese rientrerà al Porto, che lo riaccoglierà dopo la stagione in prestito secco a Torino. Tudor proverà a recuperarlo per questo finale di stagione, ma il finale sembra scritto.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Conceicao Juve, parti ora più distanti: a fine stagione può consumarsi l’addio? Tutti gli aggiornamenti Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24ora più: al termine dellapuòglisull’esterno di proprietà del PortoL’edizione odierna di Tuttosport ha dedicato spazio anche a Francisco, il cui futuro è tornato ad essere fortemente in discussione dopo l’avvento di Tudor sulla panchina dellantus.Ora si va verso questo scenario: al termine dellail portoghese rientrerà al Porto, che lo riaccoglierà dopo lain prestito secco a Torino. Tudor proverà a recuperarlo per questo finale di, ma il finale sembra scritto.Leggi suntusnews24.com

Ne parlano su altre fonti Polemica Conceicao, il retroscena dello sfogo: la Juve resta in sospeso. Imprevisti dietro l’angolo per il riscatto di Conceicao da parte della Juventus. Conceiçao avvisa il Milan dopo la sconfitta con la Juve: “Serve il frigo vuoto per avere più fame. Juventus, Vlahovic e Conceicao a parte: condizioni da valutare per il derby di Torino. Juventus, Cambiaso ancora a parte. Conceiçao pronto dal via contro l'Inter. Edicola. Motta e Conceiçao a rischio. Juve, senza Champions parte anche Yildiz.

Come scrive msn.com: Juventus, confronto tra Conceicao e Tudor: cosa può cambiare in futuro - Confronto diretto. Senza `intermediari` e dunque intermediazioni. Francisco Conceicao sa che può giocarsi ancora un pezzo di futuro in questa Juve, a prescindere.

juventusnews24.com riferisce: Conceicao Juve, futuro più che mai in bilico! C’è una nuova ipotesi all’orizzonte per il portoghese: le ultimissime - Conceicao Juve, futuro più che mai in bilico! C’è una nuova ipotesi all’orizzonte per il portoghese: le ultimissime sul giocatore di proprietà del Porto Intervenuto sul proprio profilo X Nicolò Schira ...

Come scrive spazioj.it: Conceiçao-Juventus, è successo per la prima volta contro la Roma: i segnali per il futuro sono chiarissimi - Segnali chiarissimi circa il futuro di Conceiçao alla Juventus: è successo per la prima volta contro la Roma.