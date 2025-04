Fossacesia traffico di droga tra Lombardia e Abruzzo nei guai due giovani del territorio

traffico di sostanze stupefacenti, reato che prevede una pena non inferiore ai dieci anni di reclusione.L’inchiesta, coordinata dai pubblici ministeri Francesco De Tommasi e Gianluca Prisco, ha portato alla chiusura delle indagini preliminari nei confronti di 57 persone. Al centro dell’organizzazione criminale c’era una banda con base a Rozzano, nella periferia di Milano, che si occupava della vendita di grandi quantitativi di cocaina, hashish e marijuana, con rifornimenti che arrivavano fino alla provincia di Chieti.Secondo quanto emerso dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, i proventi dell’attività illecita servivano sia per il sostentamento degli affiliati sia per il reinvestimento in ulteriori carichi di droga e acquisizioni patrimoniali. Leggi su Citypescara.com Con lui, coinvolto nell’inchiesta anche un 33enne di Lanciano, residente a Cassina Rizzardi (Como), che ufficialmente lavorava a Lugano come “chef de rang” nel settore della ristorazione. Entrambi sono accusati di associazione finalizzata aldi sostanze stupefacenti, reato che prevede una pena non inferiore ai dieci anni di reclusione.L’inchiesta, coordinata dai pubblici ministeri Francesco De Tommasi e Gianluca Prisco, ha portato alla chiusura delle indagini preliminari nei confronti di 57 persone. Al centro dell’organizzazione criminale c’era una banda con base a Rozzano, nella periferia di Milano, che si occupava della vendita di grandi quantitativi di cocaina, hashish e marijuana, con rifornimenti che arrivavano fino alla provincia di Chieti.Secondo quanto emerso dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, i proventi dell’attività illecita servivano sia per il sostentamento degli affiliati sia per il reinvestimento in ulteriori carichi die acquisizioni patrimoniali.

