Suits L A – stagione 2 si farà tutto quello che sappiamo

Leggi su Cinefilos.it

L.A. –2 sicheL.A. è stato oggetto di un nuovo reportage dopo le deludenti prestazioni della serie finora. Spin-off del successo USA Network, la serie ha debuttato su NBC nel febbraio 2025, ma finora ha deluso le aspettative. Il cast diLA vede Stephen Amell nel ruolo di Ted Black, il cui studio legale rappresenta potenti clienti di Los Angeles, mentre affronta anche drammi personali e professionali. La serie è stata creata da Aaron Korsh, il creatore di, e ha visto la partecipazione di alcuni personaggi storici.Secondo Deadline, un nuovo rapporto di NBC rivela che il network sta considerando di rinnovare: L.A. per la seconda, nonostante faccia fatica a ottenere buoni ascolti. Il franchise è considerato importante per NBCUniversal e il network ha già investito molto impegno e denaro nel marketing; questo, insieme a un piccolo aumento degli ascolti, potrebbe essere sufficiente per dare il via libera alla seconda