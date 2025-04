Romadailynews.it - Xi: Cina pronta a portare avanti progetti ferroviari a scartamento normale con Vietnam

Leggi su Romadailynews.it

Il presidente cinese Xi Jinping oggi ha dichiarato che lae’la cooperazione con ilsulle tre ferrovie anel nord dele sul porto intelligente. Xi ha formulato queste osservazioni in un articolo firmato intitolato “Costruire sui risultati ottenuti in passato e compiere nuovi progressi nel perseguimento di obiettivi comuni”, pubblicato oggi dal giornaleita Nhan Dan in vista della sua visita di Stato nel Paese del Sudest asiatico. Sempre nell’articolo, Xi ha dichiarato che laaccoglie con favore un maggior numero di prodottiiti di qualita’ nel mercato cinese e incoraggia piu’ imprese cinesi a investire e fare affari in. “I nostri due Paesi dovrebbero intensificare la cooperazione sulle catene industriali e di approvvigionamento ed espandere la cooperazione in aree emergenti come il 5G, l’intelligenza artificiale e lo sviluppo verde per creare maggiori benefici per i due popoli”, ha scritto il presidente cinese.